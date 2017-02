Roemeense minister van Justitie kondigt nieuwe wet tegen corruptie aan

De belofte voor een nieuwe wet komt een dag nadat de regering in Boekarest de eerdere versie van de wet had ingetrokken na grootschalige betogingen in heel het land. Iordache belooft later op maandag met meer details te komen.

In de regeling zou ambtsmisbruik alleen nog strafbaar zijn als het frauduleuze bedrag hoger is dan omgerekend 50.000 euro. Dat zou onder andere de voorzitter van de partij van Grindeanu, Liviu Dragnea, goed uitkomen. Hij wordt ervan verdacht voor zo'n 22.000 euro te hebben verduisterd.

Dragnea wordt door veel Roemenen gezien als de 'macht achter de troon'. Vanwege zijn juridische verwikkelingen kon hij zich niet kandidaat stellen als premier, waarna Sorin Grindeanu naar voren werd geschoven.

Gevangenissen

Minister-president Grindeanu had eerder betoogd dat de gevangenissen overvol zitten en dat hij met deze regeling van een heleboel gedetineerden af zou zijn. Niet alleen in het land zelf, maar ook internationaal was er veel kritiek. Met name de Europese Unie keerde zich tegen het oorspronkelijke wetsontwerp.

Ondertussen ligt de minister van Justitie Iordache onder vuur in het kabinet. Volgens premier Grindeanu heeft de bevolking de bedoeling van het decreet namelijk niet begrepen vanwege de slechte communicatie door de justitieminister.