Beschuldiging van kindermisbruik onder 7 procent katholieke priesters Australië

De statistieken werden maandag gepresenteerd tijdens een hoorzitting van de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, meldt AP.

De koninklijke commissie, de belangrijkste vorm waarin in Australië nationaal onderzocht wordt verricht, onderzoekt sinds 2013 hoe de Rooms-Katholieke Kerk en andere instellingen reageerden op kindermisbruik.

Leden van de commissie ontdekten in de archieven van de Kerk dat tussen 1980 en 2014 4.444 mensen meldden te zijn misbruikt in meer dan duizend katholieke instellingen in heel Australië.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers lag rond de 10 jaar bij meisjes en rond de 11 jaar bij jongens.

Doofpotten

Volgens Furness werkten zowel het Vaticaan als lokale katholieke bischopdommen vaak niet mee aan het onderzoek. Het Vaticaan weigerde documenten over beschuldigde priesters te overhandigen.

"Kinderen werden genegeerd of erger, gestraft. Aantijgingen werden niet onderzocht. Priesters en monniken werden verplaatst. De parochies of gemeenschappen waar ze naartoe werden verplaatst wisten niets over hun verleden", zei ze. "Documenten werden niet bewaard of ze werden vernietigd. Geheimhouding en doofpotten vierden hoogtij", aldus de commissie.

Kloosterorden

Veruit het meest wijdverbreide misbruik vond plaats bij kloosterorden, schrijft The Guardian. Zo werd bij de Hospitaalbroeders van Sint Jan de Deo 40 procent van de broeders beschuldigd van misbruik. Bij de Christelijke Broeders en de Broeders Maristen was dat respectievelijk 22 en 20 procent. Beide orden hebben scholen.

Schaamte

Volgens Francis Sullivan, het hoofd van de Waarheids-, Gerechtigheids- en Genezingsraad die door de Rooms-Katholieke Kerk werd opgericht naar aanleiding van het werk van de onderzoekscommissie, blijkt uit de data "een enorm falen" van de kerk om kinderen te beschermen.

"Deze aantallen zijn schokkend, ze zijn tragisch en ze zijn onverdedigbaar", zei een zichtbaar geëmotioneerde Sullivan tegen de commissie. "Als katholieken moeten we onze hoofden in schaamte buigen."

De kerk heeft tegenwoordig stappen gezet om misbruik te voorkomen, zei Sullivan. Zo zijn er nieuwe regels voor het onderzoeken van beschuldigingen en zien kerkfunctionarissen toe op de naleving daarvan. Ook worden beschuldigingen uit het verleden onderzocht en wil de kerk slachtoffers schadevergoedingen gaan betalen.