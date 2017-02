Nieuwe besprekingen in Astana over implementeren staakt-het-vuren Syrië

Op de agenda staat de reflectie op de invoering van het staakt-het-vuren en een voorstel van de Syrische gewapende oppositie en hoe dit voorstel eventueel het best kan worden uitgevoerd. Wat er precies in het voorstel staat, is niet bekend. De onderhandelingen staan los van de besprekingen over Syrië door de Verenigde Naties die op 20 februari weer hervat worden.

"De bespreking staat vooral in het teken van het creëren van mechanismes om de controle te blijven houden tijdens de invoering en handhaving van het staakt-het-vuren", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Kazachstan.

Tijdens eerdere 'alternatieve' vredesonderhandelingen in Astana waren de onderhandelingen moeizaam. De Syrische oppositie en de regering van president Bashar al-Assad weigerden direct met elkaar te spreken. Het hoofddoel van het staakt-het-vuren dat werd afgesproken is het mogelijk maken van humanitaire hulp.

Sergej Lavrov

De Russische minister van Buitenlandse zaken zei op zondag dat de besprekingen in Astana de onderhandelingen van de VN niet in weg staan. De besprekingen zouden volgens Lavrov juist complementair aan elkaar zijn.

De gesprekken in Astana worden gezien als een teken van de toenemende invloed van Rusland, Iran en Turkije in het Midden-Oosten, terwijl de VS daar juist aan invloed inboet. Rusland wil de VS graag betrekken bij de besprekingen, maar Iran wil de Amerikanen liever buiten de deur houden.

Volgens Iran is vrede in Syrië alleen mogelijk als radicale soennitische groeperingen als IS en al-Nusra worden uitgeschakeld.

De besprekingen in Astana vinden plaats achter gesloten deuren.