Recordaantal burgerslachtoffers door geweld Afghanistan in 2016

Het groeiende aantal aanslagen door Islamitische Staat (IS), een toename van luchtaanvallen en een groeiend aantal sterfgevallen onder kinderen zijn de belangrijkste oorzaken voor de toename. Veel burgers raakten daarnaast gewond door niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie.

Er waren vooral meer kindslachtoffers. 923 kinderen kwamen om het leven en 2.489 raakten gewond, het grootste deel door gevonden explosieven. Dat is een toename van 24 procent ten opzichte van 2015.

"De plaatsen waar burgers veilig zouden moeten zijn, veranderen in slagvelden met zelfmoordaanslagen in moskeëen, gerichte aanvallen op regionale kernen, markten en woonwijken, en het gebruik van scholen en ziekenhuizen voor militaire doeleinden", zo stelt een VN-woordvoerder in een reactie op de cijfers.

Taliban en IS

Volgens de VN werd 61 procent van de burgerslachtoffers veroorzaakt door partijen die de Afghaanse regering bestrijden, zoals de Taliban en IS.

De VN dicht ten minste 4.953 doden en gewonden toe aan de Taliban, maar in 2016 nam het aantal slachtoffers van IS volgens de onderzoekers tienvoudig toe. Die terreurgroep maakt vaak leden van de sjiitische minderheid tot doelwit.

IS was voorheen amper actief in Afghanistan, maar zou vorig jaar verantwoordelijk zijn geweest voor 899 slachtoffers.

Luchtaanvallen

De Afghaanse veiligheidsdiensten veroorzaakten ongeveer 20 procent van de burgerslachtoffers. Pro-regeringsmilities en internationale troepen waren elk verantwoordelijk voor zo'n 2 procent van de slachtoffers.

De VN zegt dat de Afghaanse regering vooral veel slachtoffers maakt door zware wapens in te zetten in bewoonde gebieden.

Bovendien verwierf de Afghaanse luchtmacht meer toestellen en intensiveerde de Verenigde Staten de luchtcampagne tegen IS en de Taliban. Dat veroorzaakte een stijging van het aantal burgerslachtoffers van luchtaanvallen met 99 procent ten opzichte van 2015, aantallen die sinds 2009 niet zijn voorgekomen