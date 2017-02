Al-Shabaab executeert vier mannen voor 'spionage' in Somalië

De mannen werden ter dood veroordeeld door een rechter van al-Shabaab in de regio Jamame in Somalië. Volgens een woordvoerder van de militanten "hebben de mannen bekend spionnen te zijn". De vermeende spionage zou in opdracht zijn van de door het Westen gesteunde regering.

Somalië heeft al langer problemen met de terroristische organisatie, al-Shabaab controleert verschillende gebieden van het land. Er worden door de organisatie vaker martelingen en executies uitgevoerd.

Al-Shabaab vecht in Somalië al jaren tegen de door het Westen en buurlanden gesteunde regering en tegen de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Het doel van de groep is de regering omver te werpen en strenge islamitische wetgeving in te voeren in het land.