Meerdere doden na brand in sauna Berlijn

Reddingsdiensten zoeken momenteel in de kleine ruimtes naar meer slachtoffers. Het is niet bekend hoe de drie mensen precies om het leven zijn gekomen. Een gewonde is in het ziekenhuis opgenomen met rookvergiftiging.

De sauna bevindt zich onderin een appartementencomplex aan de Kurfürstenstrasse in het stadsdeel Schöneberg. Het vuur heeft zich niet verspreid naar bovengelegen verdiepingen, waar ook ouderen wonen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.