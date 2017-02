Peking wil steenkolenverbruik met 30 procent terugdringen om smog

Ondanks herhaalde beloften van de Chinese overheid dat strenger zal worden opgetreden tegen luchtvervuiling, zuchten grote delen van het noorden en midden van China ook deze winter onder dekens van smog, die dagenlang kunnen aanhouden.

Cai zei tegen staatspersbureau Xinhua dat de overheid dit jaar meer stappen zal zetten, waaronder het terugdringen van steenkolengebruik door de inwoners van zevenhonderd dorpen rondom Beijing te helpen met de overstap naar schone energie.

Energiezuinig

"We gaan in feite proberen het gebruik van kolen dit jaar naar nul terug te brengen in zes grote districten en in de zuidelijke vlakten van Peking", aldus Cai. "We zullen het gebruik van steenkool met 30 procent verminderen tot minder dan zeven miljoen ton in 2017."

Ook zullen dit jaar 300.000 verouderde motorvoertuigen in de Chinese hoofdstad van de weg worden gehaald en zal de aanschaf van energiezuinige auto's worden bevorderd.

Volgens Cai is het belangrijk dat er betere regionale samenwerkingen komen in de strijd tegen smog. "Het is een urgente taak voor Peking en aangrenzende gebieden om samen de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren."