Amerikaans hof verwerpt verzoek directe herinvoering inreisverbod

Het hof vraagt beide partijen om uiterlijk maandagmiddag (lokale tijd) aanvullende argumenten in te leveren voor hun verzoek.

De Amerikaanse Justitie had beroep aangetekend tegen de uitspraak van een federale rechter in Washington om het inreisverbod tijdelijk op te schorten. Vrijdag bepaalde die rechter dat het inreisverbod dat Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen in strijd is met de wet. Daarop werden inwoners uit deze landen met een geldig visum weer per direct toegelaten.

Het ministerie van Justitie reageerde dat dit besluit "het volk zou schaden". Ook Trump reageerde fel op de beslissing van de rechter in Washington.

Zo liet de president via Twitter weten de "mening van deze 'zogenaamde' rechter 'belachelijk'" te vinden. "Als een land niet meer kan zeggen wie wel en niet binnen mag komen of uit mag gaan - vooral uit veiligheidsoverwegingen - dan zorgt dat voor grote problemen", aldus Trump.