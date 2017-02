De politie heeft de hal waar circa vierhonderd mensen waren, snel ontruimd.

Getroffen personen klaagden over irritatie aan ogen of luchtwegen en kregen last van misselijkheid, ademhalingsproblemen of moesten hoesten.

Vijf van hen moesten in een lokaal ziekenhuis worden opgenomen. Over de motieven van de dader(s) is niets bekend.