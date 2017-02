Trump wil dat beslissing rechter over inreisverbod wordt teruggedraaid

Een federale rechter in Seattle bepaalde vrijdag dat de inreisbeperking voor de VS direct tijdelijk moet worden opgeschort. Trump laat via Twitter weten deĀ 'mening van deze zogenaamde rechter' 'belachelijk' te vinden.

"Als een land niet meer kan zeggen wie wel en niet binnen mag komen of uit mag gaan - vooral uit veiligheidsoverwegingen - dan zorgt dat voor grote problemen".

Eerder sprak woordvoerder Sean Spicer al over het verbod van de rechter. Hij kondigde aan dat Justitie een spoedverzoek bij een rechter gaat indienenĀ om het verbod te kunnen blijven handhaven. "Wij geloven dat het besluit van president binnen de wet past en dus is toegestaan".

Washington

De zaak was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. Het inreisverbod was uitgevaardigd met een presidentieel decreet. Dat is voor de uitvoeringsinstanties bindend, zolang het niet via de rechter wordt aangevochten.

De rechterlijke uitspraak in Seattle heeft een schorsende werking. Dat betekent dat het inreisverbod niet meer geldt en pas weer kan worden ingevoerd als de regering Trump van de rechter gelijk krijgt.