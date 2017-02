Iran test weer raketten na nieuwe sancties van VS

De VS nam maatregelen tegen dertien personen en twaalf organisaties in Iran. Het invoeren van de nieuwe sancties was weer een reactie van het Witte Huis op een eerdere test van Iran met een middellangeafstandsraket, afgelopen weekeinde.

Iran stelt in een verklaring dat de test op zaterdag bedoeld is om "de kracht van de Iraanse revolutie" te tonen. Het land wil met de test haar afkeer over de nieuwe sancties duidelijk maken.

De sancties waren volgens de Amerikaanse president Donald Trump gerechtvaardigd omdat de eerdere test in strijd is met de uitspraak van de VN Veiligheidsraad die Iran tests verbiedt met raketten die kernwapens kunnen dragen.

Barack Obama

De Iraanse raket werd zondag gelanceerd vanaf Semnan, op ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Teheran. De raket zou ongeveer duizend kilometer hebben gevlogen en explodeerde toen.

Onder Obama zijn de banden met Iran aangehaald. Zo werden Amerikaanse sancties tegen het land opgeheven in ruil voor beteugeling van de Iraanse kernactiviteiten. President Trump is tegen het akkoord dat Obama sloot met Iran en wil de deal terugdraaien.

Iran is een van de zeven landen die onder het door Trump ingestelde inreisverbod vallen.