Verenigde Staten maken nieuwe sancties tegen Iran officieel bekend

Op de website van het Witte Huis is een lijst geplaatst met daarop de gesanctioneerden. Het gaat onder andere om personen en entiteiten die gevestigd zijn in de Verenigde Arabische Emiraten, Libanon en China.

Eerder liet het Witte Huis al weten dat Iran 'onder verscherpt toezicht' komt te staan als gevolg van de test. De lancering is volgens de Amerikanen in strijd met de uitspraak van de VN Veiligheidsraad die Iran tests verbiedt met raketten die kernwapens kunnen dragen.

Een anonieme bron betrokken bij het plan kondigde donderdag al aan dat de VS bezig zou zijn met nieuwe sancties tegen het land. Volgens de bron zaten de sancties al enige tijd in de pijplijn, maar heeft de rakettest de Amerikaanse president Donald Trump ertoe doen besluiten om de sancties daadwerkelijk op te leggen.

Militaire opties

Trump zei donderdag dat "niets uitgesloten is" toen hem gevraagd werd of hij militaire opties zou overwegen als reactie op de lancering. Vrijdag voegde hij daar op Twitter aan toe dat Iran "met vuur speelt". Trump schreef dat Iran "niet waardeert hoe 'aardig' president Obama was'' en dat hij zelf een stuk minder vriendelijk is.

In een reactie stelde Iran nooit zijn leger en wapens in te zetten tegen een ander land, tenzij dat uit zelfverdediging nodig is. Dat liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, vrijdag weten via Twitter.

Trump zegt zich gesteund te voelen door de Republikeinen in het Congres als het gaat om nieuwe sancties tegen het land. Veiligheidsadviseur Michael Flynn sprak woensdag van 'destabiliserende activiteiten' door de Iraniërs. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei dat de VS moet stoppen om Iran steeds te sussen.

Obama

De Iraanse raket werd zondag gelanceerd vanaf Semnan, op ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Teheran. De raket zou ongeveer duizend kilometer hebben gevlogen en explodeerde toen.

Onder Obama zijn de banden met Iran aangehaald. Zo werden Amerikaanse sancties tegen het land opgeheven in ruil voor beteugeling van de Iraanse kernactiviteiten. President Trump is tegen het akkoord dat Obama sloot met Iran en wil de deal terugdraaien.

Iran is een van de zeven landen die onder het door Trump ingestelde inreisverbod vallen.