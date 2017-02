Slachtoffer aanslag Boston-marathon huwt brandweerman die haar redde

Brandweerman Michael Materia (nu 37) verleende hulp bij de finish van de marathon nadat twee bommen waren ontploft. Hij bracht Sdoia, die zwaar gewond was geraakt aan haar rechterbeen, naar het ziekenhuis. Haar been moest direct worden geamputeerd.

Na de operatie kwam Materia elke dag langs. De brandweerman stond haar bij tijdens de langdurige revalidatie met haar nieuwe kunstbeen. En ook nadat Sdoia (nu 48) ontslagen was uit het centrum, week hij niet meer van haar zijde. De vriendschap groeide langzaam uit tot een relatie.

In december vroeg Materia zijn toekomstige echtgenote ten huwelijk. Het koppel uit Boston is van plan elkaar in oktober of november het ja-woord te geven, meldt The New York Times.

Empire State Building

De twee vertelden hun verhaal tijdens een jaarlijks evenement in New York waarbij hardlopers de trappen van het Empire State Building op mogen rennen.

Beide renners voltooiden de uitdaging van de 1.576 treden. De race was georganiseerd door de Challenged Athletes Foundation, een organisatie die een grote rol heeft gespeeld in de revalidatie van Sdoia.

De aanslag op 15 april 2013 werd gepleegd door twee Tsjetsjeense broers. Bij de explosies kwamen drie mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond; bij zestien slachtoffers moest één of twee benen worden geamputeerd.