Franse soldaat opent vuur op man met machete bij Louvre in Parijs

De toestand van de verdachte is onduidelijk, maar volgens de politie is hij nog wel in leven. Hij is in totaal vijf keer geraakt. De aangevallen soldaat is lichtgewond.

Volgens de Franse politie riep de verdachte 'Allahu Akbar' toen hij zijn aanval inzette. Hij zou alleen hebben gehandeld. Zijn gedragingen voorafgaand aan de aanval gaven de soldaten aaleiding om te denken dat de man een terroristische aanslag wilde plegen.

Mogelijk wilde hij of het museum, of het winkelcentrum nabij het museum binnendringen. Bronnen bij de politie spreken elkaar daarover tegen.

De man had volgens de politie twee rugzakken bij zich. Daarin zijn geen explosieven aangetroffen. Eerder werd er nog gesproken over dat de man een koffer bij zich had.

Ernstig incident

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is er een ernstig incident geweest bij het Louvre. Een woordvoerder van het museum zegt dat het Louvre tot nader order gesloten is.

De Franse politie heeft de toegang tot de omgeving van het Louvre afgezet. Metro's stoppen niet bij het station nabij het Louvre. Het station is ontruimd.