Woordvoerder Trump verdedigt inreisverbod met verzonnen aanslag

Conway sprak in een interview met MSNBC over een bloedbad in de staat Kentucky, de 'Bowling Green Massacre', die zou zijn gepleegd door twee Irakezen. Er is echter nooit een aanslag geweest in Bowling Green.

Als gevolg van de 'Bowling Green Massacre' zou toenmalig president Obama Irakezen een half jaar de toegang tot de Verenigde Staten hebben ontzegd. Ook dit is niet correct. Obama heeft als gevolg van de arrestatie van twee Irakezen in Bowling Green de controles op Iraakse vluchtelingen verscherpt, met een vertraging in de verwerking van visumaanvragen van Irakezen als gevolg.

Bowling Green

Volgens Conway ging het om informatie "waar de meeste mensen niets van afweten, omdat het geen aandacht heeft gekregen in de media."

In 2011 zijn wel twee Iraakse vluchtelingen aangehouden in Bowling Green op verdenking van terrorisme. Ze zouden geld en wapens naar Irak hebben gestuurd om militanten te steunen. Deze verzending werd onderschept door de FBI.

Ook hebben beiden mannen in Irak aanvallen met bermbommen gepleegd op Amerikaanse soldaten. Daarover zijn bekentenissen afgelegd, met lange gevangenisstraffen tot gevolg.