VS versoepelt sanctie gericht tegen Russische veiligheidsdienst

Amerikaanse bedrijven mogen voortaan weer handel drijven met de Russische veiligheidsdienst, staat op de website van het Ministerie van Financiën te lezen.

Perschef Sean Spicer zei tijdens een persconferentie donderdag dat het vaker voorkomt bij sancties dat het ministerie 'lichte koerswijzigingen' aanbrengt. Het is volgens Spicer geen verandering in het beleid als het om de sancties die Rusland zijn opgelegd.

Eerdere uitspraken van Trump over het mogelijk opheffen van een deel van de sancties tegen Rusland, leidde de afgelopen week al tot onrust.

Onder meer Europese topambtenaren en Republikeinen waarschuwden de president deze plannen niet door te zetten. "Als er één land is dat géén versoepeling van sancties verdient, is het wel Rusland", stelde de Republikeinse senaatleider Mitch McConnell dit weekend.

Annexatie Krim

Ook de prominente senator John McCain sprak zich fel tegen de plannen van Trump uit. Hij dreigde via het parlement een wet in te dienen die de sancties tegen Rusland in de grondwet verankert.

Een deel van deze sancties is opgelegd vanwege de annexatie van de Krim en de steun aan rebellen in Oekraïne. Een ander deel werd opgelegd vanwege de bemoeienissen van Russische hackers met de Amerikaanse verkiezingen.

Kleine landen pesten

Een week voor zijn inauguratie als president stelde Trump nog de sancties “voorlopig” in stand te willen houden. Alleen als Moskou zich als een nuttige partner presenteert in de strijd tegen het terrorisme en andere voor de VS belangrijke doelen, zou er volgens Trump geen reden meer zijn voor de sancties.

President Barack Obama benadrukte tijdens zijn laatste gesprek met journalisten dat hij hoopte dat Trump de sancties niet op zou heffen, ook al gaf Trump aan toenadering te willen zoeken tot Rusland.

"De sancties zijn door de internationale gemeenschap opgelegd, omdat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteerde. We kunnen het niet toestaan dat grote landen kleinere landen gaan pesten of binnenvallen", stelde Obama. In zijn laatste week legde de oud-president nog nieuwe sancties op aan Rusland.

Russische hacks

Daarna zetten Obama in december 35 Russische topdiplomaten het land uit. Dit deed de VS als vergelding voor hacks die de presidentsverkiezingen hebben beïnvloed en vermoedelijk het werk van Moskou waren.

Trump heeft zich sinds zijn aanstelling als president niet uitgelaten over de hacks of de aantijgingen dat de Russen mogelijk belastende informatie Trump in handen zouden kunnen hebben.