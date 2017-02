Trump respecteert toch vluchtelingendeal met Australië

"De overeenkomst die nog door de vorige regering is gesmeed, is iets dat hem buitengewoon ergert", zei woordvoerder Sean Spicer tijdens de persbriefing. "Het staat hem totaal niet aan."

Spicer vertelde dat de Amerikaanse president, die de Australische premier Malcolm Turnbull telefonisch op z'n Trumps te verstaan had gegeven hoe hij tegen de zaak aankeek, uit respect voor Australië en z'n premier de afspraak zal nakomen.

Hij laat 1.250 asielzoekers die in detentie zitten op twee eilandjes in het noorden van Australië naar de VS komen op voorwaarde dat hun levenswandel op de "strengst mogelijke manier zal worden nagetrokken".

Gesprek beëindigd

Trump beëindigde woensdag na 25 minuten het gesprek dat hij had met Turnbull. Het gesprek had een uur moeten duren.

De president wilde een afspraak met Australië herroepen over vluchtelingen uit Australië die de VS op zou nemen. Op Twitter beklemtoonde Trump "die stomme afspraak" van voormalig president Barack Obama te gaan bestuderen.

Ook beschuldigde de nieuwe president Australië van het "binnenhalen van de nieuwe Boston-terroristen", verwijzend naar een aanslag op marathonlopers door twee Tsjetsjeense broers in april 2013.

Bekoelde relatie

Prominente Republikeinen hebben donderdag publiekelijk beklemtoond hoeveel waarde zij hechten aan de relatie met Australië. Senator John McCain en Paul Ryan, de fractieleider in het lagerhuis, weerspraken de uitlatingen die president Donald Trump eerder op de dag deed.

Door de tirade van Trump leek de relatie tussen de VS en trouwe partner Australië te zijn bekoeld. Maar zowel Ryan als McCain lieten donderdag met klem weten dat dit wat hen betreft niet het geval is.

"Australië is een zeer belangrijke en cruciale bondgenoot", stelde Paul Ryan tijdens een persgesprek. "Onze relatie zal altijd goed blijven."

Vriendschap

McCain heeft volgens Amerikaanse media donderdag gebeld met de Australische ambassadeur om de vriendschap tussen de twee landen te beklemtonen. McCain heeft de afgelopen maanden vaker Trump bekritiseerd.

"Ik heb namens de VS onze onvoorwaardelijke steun uitgesproken over onze samenwerking", aldus McCain. Hij vroeg de ambassadeur "de Australische bevolking duidelijk te zeggen dat de Amerikanen hun steun waarderen, net als de offers die Australië in het verleden heeft gebracht om Amerika veiliger en vrijer te maken."

Trouw bondgenoot

Australië was de afgelopen eeuw een trouw militair bondgenoot van de VS tijdens talloze militaire operaties.

Volgens The Washington Post praatte Trump tijdens het gesprek met Turnbull vooral over zijn electorale winst en stelde hij de eerdere afspraak met Obama over de opvang van een groep vluchtelingen niet te willen respecteren.