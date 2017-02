Klimaatscepticus gaat Amerikaanse milieudienst EPA leiden

Daardoor werd het besluit door de Republikeinen gedomineerde Senaat genomen.

De benoeming van Pruitt is opvallend omdat hij geldt als een scepticus op het gebied van klimaatverandering. In het verleden vocht hij als aanklager in de staat Oklahoma regelmatig beleid van de EPA aan.

Ook uitte Pruitt eerder zijn twijfels over de stelling dat menselijk handelen zoals de uitstoot van broeikasgassen, de oorzaak van een opwarming van de aarde zou zijn.

Zijn gedachtengoed over het milieu sluit aan op dat van zijn president. Trump heeft vaak betoogd dat de opwarming van de aarde onzin is en dat de theorie over broeikasgassen is gelanceerd om de Amerikaanse economie te ondermijnen.