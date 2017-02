'Trump valt uit tegen premier Australië en beëindigt gesprek voortijdig'

Trump viel volgens Amerikaanse media tegen Turnbull uit.

In de briefing over het telefoongesprek staat volgens verschillende Amerikaanse media dat Trump het gesprek na 25 minuten beëindigde. Voor het gesprek was een uur uitgetrokken. Australië en de VS koesteren traditioneel een warme band.

Turnbull wilde weten of de VS het verzoek van Australië wil honoreren om 1.250 vluchtelingen op te nemen van een Australisch detentiecentrum. Trump zou vervolgens regeringsfunctionarissen van Turnbull hebben vervloekt vanwege het vluchtelingenakkoord.

Op een bepaald moment zou Trump tegen Turnbull hebben gezegd dat hij met vier andere wereldleiders had gesproken die dag, onder wie Vladimir Poetin, en dat dit "veruit het slechtste gesprek" was. Trump zou tegen Turnbull gezegd hebben dat het "politieke zelfmoord" zou zijn als hij het Australische verzoek zou inwilligen. Via Twitter gaf Trump aan de deal te gaan bestuderen.

Mexico

De Amerikaanse functionarissen zeiden dat Trump zich net zo zou hebben gedragen in gesprekken met leiders van andere landen, zoals Mexico. Een ontmoeting tussen Trump en de leider van Mexico, Enrique Peña Nieto, werd eerder afgezegd vanwege onenigheid over de muur die Trump bij de grens met Mexico wil laten bouwen.

Volgens CNN heeft Trump tegen Peña Nieto gezegd dat Mexico niet genoeg doet om "schurken" op te pakken. De VS is bereid Mexico te helpen in de strijd tegen drugskartels als Mexico het niet voor elkaar krijgt, zei Trump.

Het gesprek tussen de Mexicaanse president en Trump werd door Trumps woordvoerder Sean Spicer omschreven als "productief".

Ook hebben woensdag functionarissen van Mexico en de VS elkaar ontmoet om veiligheid, handel en migratie te bespreken. Het is het eerste overleg tussen functionarissen van beide landen na het aantreden van Trump.