'Waarschijnlijk burgerslachtoffers bij luchtaanval in Jemen door VS'

"De burgers zijn mogelijk verzeild geraakt in luchtgeweer dat was opgeroepen om de troepen van de VS te ondersteunen", stelde de krijgsmacht in een verklaring.

Het Amerikaanse leger zegt dat bij de aanval veertien militanten om het leven zijn gekomen. Artsen ter plaatse hebben gesteld dat ongeveer dertig mensen gedood zijn, onder wie tien vrouwen en kinderen.

Elite-eenheden van Navy SEAL voerden met gevechtshelikopters een aanval uit op terroristen van al-Qaeda in Jemen. De regering-Trump had daarmee een primeur. Toen Obama nog aan de macht was werden in het gebied alleen drones ingezet.

Donald Trump bracht woensdag nog een onverwacht bezoek aan de luchtmachtbasis bij Dover in de staat Delaware. Hij deed dat om een 36-jarige commando die tijdens de legeractie om het leven kwam de laatste eer te bewijzen.