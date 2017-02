VN-baas wil dat Trump einde maakt aan inreisverbod

"Dit is niet de manier om de VS of elk ander land te beschermen in het licht van de serieuze zorgen die bestaan over mogelijke terroristische infiltratie", aldus Guterres.

"Ik denk niet dat dit de manier is om het te doen. Ik denk dat deze maatregelen zo snel mogelijk moeten verdwijnen."

Trump legde eind januari een inreisverbod op aan burgers van zeven islamitische landen. Het verbod leidde tot veel onduidelijkheid en woede. Wereldwijd werden tientallen mensen vastgehouden op luchthavens, omdat ze onderweg waren terwijl het presidentiële decreet werd ondertekend.

De Amerikaanse president zegt met het besluit terroristen buiten de deur te willen houden, terwijl mensenrechtenorganisaties stellen dat het inreisverbod tegen de wet is.

Rutte

Premier Rutte sprak zich woensdag fel uit over het inreisverbod, dat hij "niet normaal" noemde. Hij debatteerde op het ROC Mondriaan in Den Haag over zijn "doe normaal"-oproep. "Ik begrijp dat een land alles doet om terroristen tegen te houden, maar de oplossing kan nooit zijn: u kunt hier niet naartoe komen. Dat gaat ook niet werken."

De Tweede Kamer verweet Rutte dat hij zich niet fel genoeg had uitgesproken over het inreisverbod. Donderdag debatteert de Kamer over het inreisverbod.