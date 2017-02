Marine Le Pen moet maandelijks 8.500 euro inleveren van Europees Parlement

De voorzitster van de Franse nationalistische partij Front National (FN) had tot 1 februari de tijd gekregen het loon van een medewerkster terug te storten. Dat moest nadat bleek dat die vrouw de betreffende vijf jaar niet in het EU-parlement maar op het FD-partijbureau in Frankrijk werkte.

Nu de deadline is verstreken, houdt het parlement voorlopig de helft van haar bruto maandsalaris (8.484 euro) in, de volledige maandvergoeding voor kantoor (4.320 euro) en de helft van haar dagvergoedingen. Dat is 306 euro voor elke dag dat ze in het parlement aanwezig is.Haar loon wordt deze maand gehalveerd, de kantoorvergoeding kan pas in maart worden ingetrokken.

Volgens bronnen in het parlement heeft de accountant Le Pen woensdagmorgen schriftelijk van de 'administratieve maatregel' op de hoogte gesteld.

Le Pen doet de zaak af als ''politieke manipulatie'' en zegt een rechtszaak aan te spannen. Maar die heeft geen opschortende werking, meent het parlement.

Het parlement wacht ook nog op de terugbetaling van 41.554 euro van de Franse presidentskandidaat voor FN. Die rekening is haar in januari gestuurd vanwege een onterechte vergoeding in 2011 voor een parlementair medewerker die in werkelijkheid Le Pens lijfwacht was.