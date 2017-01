Israël keurt bouw 3.000 extra huizen op Westelijke Jordaanoever goed

In een statement stellen de minister van Defensie, Avigdor Lieberman, en premier Benjamin Netanyahu dat ze akkoord zijn met de bouw. Tweeduizend huizen mogen per direct gebouwd worden.

Vorige week gingen Lieberman en Netanyahu al akkoord met de bouw van ongeveer 2.500 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever.

In december nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarin werd geëist dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt. De Verenigde Staten onthielden zich toen van de stemming. Het was de eerste keer in bijna acht jaar dat de Veiligheidsraad een resolutie aannam over het Israëlisch-Palestijns conflict.

De nieuwe president van de VS, Donald Trump, heeft altijd gezegd Israël door dik en dun te zullen steunen.