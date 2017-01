Bangladesh verplaatst Rohingya-vluchtelingen naar 'zandbank'

De overheid heeft een comité van ambtenaren de opdracht gegeven de autoriteiten te helpen ongedocumenteerde vluchtelingen uit Myanmar te identificeren en over te brengen naar het eilandje Thengar Char, schrijft Al Jazeera.

Dat eiland ligt in de delta van de rivier Meghna, op zo'n negen uur reizen van de kampen waar de islamitische Rohingya-vluchtelingen nu zijn ondergebracht.

'Vreselijk idee'

Een plaatselijke ambtenaar zei tegen persbureau AFP dat het eiland, dat 2.430 hectare beslaat, "alleen toegankelijk is tijdens de winter en een vrijhaven vormt voor piraten".

Hij voegde daaraan toe dat de overheid momenteel bomen plant op het eiland als bescherming tegen stormvloeden en overstromingen, maar dat die werkzaamheden nog ten minste tien jaar in beslag zullen nemen.

"Het eiland loopt volledig onder tijdens het regenseizoen", aldus de ambtenaar, die anoniem wilde blijven. "Het is een vreselijk idee om iemand daar te laten wonen."

Geweld

De VN noemt de gedwongen verplaatsing van de vluchtelingen "zeer gecompliceerd en controversieel".

Een speciale VN-gezant arriveerde vorige maand in Myanmar om te onderzoeken of het Birmese leger zich in Rakhine schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Er woonden al ongeveer 232.000 Rohingya in Bangladesh - zowel legaal als illegaal. Oplaaiend geweld in de Birmese deelstaat Rakhine leidde vanaf vorig jaar oktober tot de instroom van nog eens 65.000 leden van de moslimminderheid.

Toerisme

De meeste vluchtelingen wonen in overbevolkte kampen in het district Cox Bazar, dat aan Rakhine grenst en de grootste toeristentrekpleister van Bangladesh is. De Bangladese regering maakt zich zorgen over de impact van hun aanwezigheid op het toerisme.

"Met preventieve maatregelen moet worden gezorgd dat zij (de vluchtelingen, red) zich niet kunnen verspreiden en zich kunnen mengen met de plaatselijke bevolking", staat in een nota van het Bangladese kabinet.

"De geïdentificeerde vluchtelingen moeten worden gearresteerd of terug naar de kampen worden geduwd als ze proberen om buiten de gestelde grenzen te treden."