'Opgepakte cyberexperts Russische geheime dienst lekten naar CIA'

Dat meldt een bron die dicht bij het onderzoek staat aan het Russische persbureau Interfax.

Sergei Michailov, een hooggeplaatste cyberveiligheidsexpert bij de FSB, en zijn assistent Dmitry Dokuchaev worden ervan beschuldigd "hun beroepseed te hebben verbroken en met de CIA te hebben samengewerkt".

De bron lichtte niet toe of de mannen direct contact zouden hebben gehad met de CIA of via tussenpersonen handelden.

Medeplichtigen

"In deze zaak zijn vier mensen opgepakt, en in totaal acht mensen zijn geïdentificeerd als medeplichtigen", vertelde hij aan Interfax. "Slechts vier van hen zijn in staat van beschuldiging gesteld. De anderen kunnen daar mogelijk aan ontsnappen door op te treden als getuige."

De derde verdachte is Ruslan Stoyanov, hoofd van de onderzoeksafdeling cybercrime van cyberveiligheidsbedrijf Kaspersky Labs. De identiteit van de vierde verdachte is niet bekend.

Afzonderlijk

Volgens een andere, tevens anonieme bron vormen de beschuldigingen van hoogverraad en hacken tegen Michailov en de andere verdachten afzonderlijke zaken.

"Elk van de verdachten had zijn eigen rol. Een van hen ontwikkelde de cyberaanvallen en voerde ze uit, een ander werkte samen met agenten van buitenlandse inlichtingendiensten", zei hij. "Deze operaties liepen parallel aan elkaar en kruisten elkaar in de regel niet."