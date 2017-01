UNICEF vraagt dit jaar 500 miljoen euro meer voor noodhulp

Volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties hebben meer kinderen zulke hulp nodig: 48 miljoen in plaats van 43 miljoen in 2016.

Door oorlogen, natuurrampen en klimaatveranderingen moeten kinderen hun woonplaatsen verlaten. Daardoor komen zij bloot te staan aan geweld, ziekte en uitbuiting.

Bijna een op de vier kinderen in de wereld verblijft in landen die door oorlogs- of natuurgeweld getroffen zijn, zegt UNICEF.

Zwaar ondervoed

Het geld dient om de kosten voor toegang tot veilig drinkwater, voeding, medische zorg en onderwijs in 48 landen te dekken. 7,5 miljoen kinderen dreigen dit jaar zwaar ondervoed te raken, van wie bijna een half miljoen in Nigeria en een half miljoen in Jemen. Alleen al voor de hulp aan kinderen in of uit Syrië is 1,3 miljard euro nodig.