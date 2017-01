'Uitnodiging ontmoeting Trump en Queen Elizabeth onverstandig'

Volgens Lord Ricketts had de regering beter kunnen wachten tot er meer bekend was over de manier waarop Trump zijn presidentschap invult alvorens hij op bezoek mag komen bij Queen Elizabeth. Lord Ricketts twijfelt naar eigen zeggen sterk of Trump de eer al toevalt om de koningin te mogen ontmoeten, zo meldt hij in een opinieartikel in The Times.

Hoewel er nog geen datum is vastgesteld voor een bezoek van Trump, wordt de koningin volgens Ricketts nu al in verlegenheid gebracht en is het van belang dat May snel actie onderneemt om de kongingin uit de wind te houden in de discussie. May heeft echter gezegd dat zij niets zal doen aan de reeds gedane uitnodiging.

Meer dan anderhalf miljoen Britten hebben inmiddels een petitie getekend waarin ze oproepen om het staatsbezoek van Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk te annuleren. Het aantal handtekeningen van de petitie nam een sterke vlucht nadat Trump een inreisverbod aankondigde voor burgers uit zeven islamitische landen dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld.

Hoewel een woordvoerder van de Britse premier May zei dat de Britse regering het inreisverbod van de VS afkeurt, zetten ook politici in het land inmiddels vraagtekens bij de ontwikkeling van de relatie tussen Trump en het Verenigd Koninkrijk.