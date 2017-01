'Deskundige stemfraude Trump zelf in drie staten geregistreerd'

Het gaat om Gregg Phillips, die betrokken is bij een organisatie die stemfraude onderzoekt. Hij claimde na de verkiezingen dat er drie miljoen stemmen illegaal zijn uitgebracht. Trump heeft Phillips’ claim aangehaald op Twitter.

Persbureau AP meldt dinsdag dat Phillips bij de verkiezingen zelf in meerdere staten als kiezer geregistreerd stond, namelijk in Alabama, Texas en Mississippi. De man heeft alleen in Alabama daadwerkelijk gestemd. De meerdere registraties zijn te verklaren doordat Phillips in alle drie de staten heeft gewoond.

Probleem

Volgens Trump is de registratie van een persoon in meerdere staten een van de problemen als het gaat om stemfraude. Phillips zegt zelf dat hij niet wist van de meerdere registraties.

Het toont aan hoe slecht het systeem werkt, volgens hem. Ook naasten van Trump zelf zouden in meerdere staten geregistreerd hebben gestaan.

Bewijs

Phillips' claim over de drie miljoen illegale stemmen is niet te checken: hij heeft uit de doeken gedaan op welke manier hij tot dat getal is gekomen, maar laat de onderliggende data op dit moment niet zien, schrijft de BBC.

Andere deskundigen stellen vragen bij Phillips’ werk, maar geven vaak wel toe dat er grote problemen zijn bij de registratie van kiezers.

Vorige week nog herhaalde de perschef van Trump dat de president nog steeds gelooft dat er grootschalige stemfraude is geweest tijdens de verkiezingen. Ook toen werd er voor deze claim geen bewijs geleverd.