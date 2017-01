Amerikaanse scouting gaat transgenders toelaten

De Amerikaanse scouting zet hiermee het oude beleid, dat het geslacht op het geboortecertificaat leidend is voor toelating, overboord. Dit toelatingsbeleid was meer dan een eeuw van toepassing bij de Boy Scouts. Volgens de organisatie is het nieuwe beleid mogelijk door veranderde regelgeving in een aantal Amerikaanse staten.

"Vanaf vandaag accepteren we jongeren in het scoutingprogramma op basis van het geslacht wat ingevuld wordt op het inschrijvingsformulier", zegt de organisatie in een verklaring.