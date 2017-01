Trump ontslaat waarnemend minister Justitie om inreisverbod

Yates maakte als overgangsminister nog onderdeel uit van de regering van Barack Obama. Ze trad aan na het aftreden van Obama en diens minister van Justitie Loretta Lynch.

Het Witte Huis stelde dat "Yates het ministerie van Justitie verraden heeft" en heeft laten weten dat Dana Boente de ontslagen minister voorlopig zal vervangen. Boente is nu werkzaam als openbaar aanklager in Virginia en heeft aan de Washington Post laten weten dat hij het inreisverbod wel zal handhaven.

Ook het waarnemend hoofd van de immigratiedienst, Daniel Ragsdale, is ontslagen door Trump. In een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid wordt Thomas Holman aangewezen als het nieuwe waarnemend hoofd van de dienst. Een reden voor de vervanging wordt in de verklaring niet gegeven.

Sally Yates

Yates twijfelde aan de wettelijke onderbouwing van het presidentiële decreet, bericht The New York Times.

Yates schrijft in een brief aan de advocaten van het ministerie dat het de plicht van het departement is om altijd te strijden voor rechtvaardigheid. "Op dit moment ben ik niet overtuigd dat het verdedigen van het decreet aansluit bij die verantwoordelijkheden, noch ben ik ervan overtuigd dat het decreet wettig is", aldus de minister.

Symbolisch

Het verzet van Yates was volgens de krant grotendeels symbolisch. Ze zou slechts minister blijven tot haar vervanger Jeff Sessions wordt goedgekeurd. Dat gebeurt naar verwachting al op korte termijn.