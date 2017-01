Marine Le Pen moet Europarlement drie ton terugbetalen

Dit is in parlementaire kringen in Brussel bevestigd na berichten in Franse media over Le Pens vermeende schuld aan het EP. Ze is aanvoerster van het rechtse populistische Front National (FN) en dingt in de presidentsverkiezingen deze lente naar het hoogste ambt van de Franse staat.

De terugvordering vloeit voort uit de vaststelling dat medewerkers van het front van Le Pen zich hebben laten betalen uit middelen van het EP terwijl ze in Frankrijk actief waren en niet bij het EP. Volgens Le Pen zitten achter de claims van het EP politieke tegenstanders van haar.

Volgens Franse media moet ze uiterlijk dinsdag 298.000 euro betalen en nog eens 42.000 voor eind februari.