Klein deel bosbranden Chili is geblust

Dat kon de dienst bosbeheer (Conaf)zondagavond plaatselijke tijd melden. 55 andere branden zijn onder controle.

Door de vuurzeeën zijn volgens de autoriteiten tot dusver elf mensen omgekomen en is een gebied van zeker 3650 vierkante kilometer in de as gelegd.

Conaf-directeur Aarón Cavieres zei dat het nog te vroeg is om te juichen. Het hangt van de weersomstandigheden af hoe het verder gaat. ''Maar het ergste hebben we achter ons''. De branden, volgens president Michelle Bachelet in een aantal gevallen gesticht, woeden in een streek ten zuiden van de hoofdstad Santiago.

Hulp

Ongeveer 4000 Chileense brandweerlieden zijn ingezet. Ze hebben hulp gekregen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Portugal, Colombia, Mexico en Argentinië.

Uit de Verenigde Staten kwam een 'vliegende supertanker' over. Deze Boeing 747-400 kan per keer 72 ton water afwerpen. Rusland stuurde een Iljoesjin blusvliegtuig.