Doden bij beschieting moskee in Canadese stad Quebec

De schietpartij had plaats in de Quebec City Mosque tijdens het avondgebed. Een ooggetuige maakte melding van drie schutters, aldus Reuters. Volgens het persbureau zijn er meerdere gewonden en heeft de politie bevestigd dat er twee verdachten zijn opgepakt.

Naar de eventuele derde schutter wordt nog gezocht, agenten zijn zwaarbewapend de moskee binnengegaan. De politie heeft het gebied rondom de Moskee afgezet. Volgens journaliste Kalina Laframboise heeft de politie gezegd dat de situatie onder controle is en dat alle mensen uit de moskee zijn geëvacueerd.

'Barbaars'

"Waarom gebeurt dit hier? Dit is barbaars", zegt de leider van de moskee, Mohamed Yangui, in een eerste reactie. Premier Philippe Couillard van Quebec betoonde via Twitter zijn medeleven met de families van de slachtoffers en liet weten dat de provincie er alles aan doet om de veiligheid van de inwoners van Quebec te verzekeren. Ook noemde hij de schietpartij een terroristische aanval.

Een getuige die anoniem wilde blijven heeft tegen Radio Canada gezegd dat de schutters spraken met een accent dat leek op het accent dat gesproken wordt in Quebec. Volgens de getuige zouden de schutters 'Allah is groot' geroepen hebben. Dezelfde getuige sprak van twee in plaats van drie schutters en vertelde dat er kinderen aanwezig waren in de moskee ten tijde van de schietpartij.

Trudeau

De Canadese premier Justin Trudeau heeft via Twitter laten weten dat Canada rouwt om de "lafhartige aanval op een moskee in de stad Quebec. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families." Ook heeft de Canadese president gemeld alle noodzakelijke assistentie te verlenen aan premier Couillard van de staat Quebec.

In een statement veroordeelt Trudeau de "terroristische aanval op moslims". Verder is volgens de premier "diversiteit onze kracht en religieuze tolerantie is een waarde die wij, Canadezen, hoog achten."

In de Canadese stad Montreal zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Ook de Amerikaanse stad New York heeft aangekondigd moskeeën extra te beveiligen.

In juni 2016 werd er al eens een varkenskop voor de deur van dezelfde moskee gelegd.

Meer informatie volgt.