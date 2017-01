Opnieuw massale protesten in VS tegen Trumps inreisverbod

Onder andere In New York, Boston en Washington volgde zondag een tweede golf van spontane demonstraties. Bij het vrijheidsbeeld in New York kwamen veel mensen samen. De massa van ongeveer tienduizend mensen verplaatste zich vervolgens in een mars naar het kantoor van de immigratiedienst in New York.

Verschillende media berichten over tienduizenden mensen die door het hele land de straat op gaan om te protesteren. Vooral bij vliegvelden en overheidsgebouwen zijn weer veel grote demonstraties.

In Raleigh-Durham Airport in North Carolina werd een demonstratie door de politie afgebroken omdat er te veel mensen op afkwamen. Volgens de politie konden ze niet meer instaan voor de veiligheid, meldt CNN.

Donald Trump

President Trump verdedigde zondag nogmaals zijn beleid rondom het inreisverbod. Hij benadrukte wederom dat het inreisverbod niet gericht is tegen moslims, maar om Amerika te beschermen tegen terroristen. Wel zei Trump weer visa te gaan verlenen nadat zeker is dat alle nieuwe veiligheidsmaatregelen adequaat zijn geïmplementeerd.

Trump krijgt veel kritiek op het beleid, ook vanuit zijn eigen Republikeinse partij. Bob Corker, de Republikeinse voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken van de senaat, stelde zondag dat de implementatie van de nieuwe regels niet goed was uitgevoerd door de regering.

ACLU

De mensenrechtenorganisatie ACLU meldt zondag dat zich 150.000 nieuwe leden hebben gemeld. Ook is er ongeveer tien miljoen dollar aan giften binnen gekomen. De organisatie won zondag een rechtszaak waarmee het inreisverbod gedeeltelijk en tijdelijk werd geblokkeerd.

Anthony Romero, de directeur van de organisatie, zegt tegen Yahoo News dat er sprake is van een nog niet eerder vertoonde publieke reactie. "Ik heb nog nooit zoiets gezien, mensen willen meedoen en strijden tegen het beleid", aldus Romero.

Canada

Canada gaat mensen die in het land gestrand zijn door het inreisverbod een tijdelijke verblijfsvergunning verlenen, dat vertelde de Canadese minister van immigratie, Ahmed Hussen zondag tijdens een persconferentie.

"Ik verzeker diegenen die in Canada zijn gestrand dat ik mijn macht als minister zal aanwenden om hen te verzekeren van een tijdelijke verblijfsvergunning als ze die nodig hebben", aldus Hussen.

Procureurs-generaals

Irak en Iran hebben gedreigd Amerikaanse staatsburgers te gaan weigeren als Amerika het beleid doorzet. Wereldleiders, onder wie de Britse premier Theresa May, hebben gezegd het niet eens te zijn met het beleid van Trump. Premier Rutte zegt het besluit van Trump te betreuren.

Procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben zondag geprotesteerd tegen het decreet van Trump. Ze keren zich in een gezamenlijke verklaring tegen het besluit van Trump.

Tot de ondertekenaars behoren de procureurs van belangrijke staten als Californië, New York en Pennsylvania. In de verklaring staat dat de procureurs-generaal zullen trachten zo min mogelijk mensen te laten lijden onder de chaotische situatie die door het decreet is ontstaan.

Dubbele nationaliteit

Het is onduidelijk of er ook Nederlanders door het nieuwe inreisverbod worden getroffen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zondag weten dat een tweede nationaliteit sinds 2014 niet meer wordt geregistreerd. Als iemand die geboren is in een ander land is genaturaliseerd tot Nederlander, is dat de enige afkomst die in zijn of haar paspoort staat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt zondagavond dat zich nog geen Nederlanders hebben gemeld die problemen hebben ondervonden.

Stigmatiseren

Nederland en Duitsland laten hun ambassades in Washington toch onderzoek wat de gevolgen zijn voor hun burgers met een dubbele nationaliteit. Ze hebben daartoe bij hun Amerikaanse gesprekspartners aangedrongen op uitleg en verduidelijking.

"Wij zijn vastbesloten om de rechten van onze burgers te beschermen en zullen hiertoe ook binnen de Europese Unie overleggen over de noodzakelijke stappen", laten de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Bert Koenders en zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel, in een verklaring weten.

In de verklaring zeggen de ministers dat beide landen zich met veel inzet inzetten in de strijd tegen het terrorisme. "In Europa is het niet ons beleid om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden."

Protest op Schiphol

Ruim zeventig activisten hebben zondagavond voor de ingang van Schiphol gedemonstreerd tegen het inreisverbod dat president Donald Trump heeft ingesteld voor inwoners van zeven moslimlanden.

De betogers hadden toestemming van de burgemeester van Haarlemmermeer, waar de luchthaven onder valt, om buiten te demonstreren. Toen ze de hal in gingen, werden ze door de marechaussee tegengehouden en vervolgens weer naar buiten gestuurd.

Een persoon is aangehouden door de marechaussee wegens belediging. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de betoging rustig verlopen. De betogers droegen borden met teksten als 'Trump psychopaat' en 'Stop Trump en Wilders'. ​