Inreisverbod VS leidt wereldwijd tot verwarring en kritiek

Op luchthavens ontstond verwarring bij medewerkers van de immigratiedienst die moeite hadden met het interpreteren van de nieuwe regels. Zo bestond er onduidelijkheid over bezitters van een 'green card' die al in het vliegveld zaten toen Trump het decreet ondertekende.

Grote demonstraties ontstonden bij luchthavens JFK in New York en Chicago O'Hare. Honderden mensen lieten weten het niet eens te zijn met de immigratieregeling. Actievoerders willen zondagavond ook protesteren bij Schiphol.

'Geen chaos'

Het Witte Huis laat zondag weten nog steeds achter de regeling te staan. "Het was geen chaos", aldus stafchef Reince Priebus. Volgens hem zijn zaterdag 325.000 mensen de VS binnengekomen. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat in totaal 375 reizigers 'last hebben gehad' van de regeling. 173 van hen werden voor hun vlucht geweigerd.

"De meesten van hen zijn inmiddels weer vrij. Sommigen zitten nog vast en ik denk dat als het geen vreselijke mensen zijn, zij later vandaag ook worden vrijgelaten."

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, stelt dat de uitvoering van het presidentiële decreet voorzichtig moet gebeuren. "Sommige van onze beste partners in de strijd tegen terrorisme zijn moslim."

KLM

KLM weigerde zondag opnieuw reizigers die de VS als bestemming hadden. De maatschappij wil niet zeggen hoeveel dat er zondag waren. Zaterdag weigerde de KLM zeven mensen mee te nemen vanwege het inreisverbod.

Tientallen mensen werden geweigerd op het vliegveld van Istanbul, aldus de lokale autoriteiten. Een precies aantal is niet duidelijk.

Door het verbod werd onder meer een vertaler van Iraakse afkomst, een Iraanse wetenschapper die onderweg was naar laboratorium in Massachusetts en een Syrisch gezin die een nieuw leven zou beginnen in Ohio vastgehouden op luchthavens in de VS.

Rechter

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Voor vluchtelingen geldt zelfs een algeheel verbod van 120 dagen.

Een Amerikaanse federale rechter schortte dat inreisverbod zaterdag deels op. Het is nog onduidelijk welk effect de uitspraak, die geldt in alle Amerikaanse staten, heeft op het beleid van Trump.

Ondanks de rechterlijke uitspraak meldt de website van de Amerikaanse ambassade in Nederland dat het inreisverbod nog van kracht is. De ambassade was zondag niet bereikbaar voor commentaar.