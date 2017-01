Tijger doodt bezoeker in Chinese dierentuin

De man was door nog onbekende oorzaak in het buitenverblijf van de dierentuin in Ningbo terechtgekomen.

Gealarmeerde verzorgers zijn meer dan een uur bezig geweest om de tijger weg te jagen met vuurwerk. Ooggetuigen zagen hoe de tijger het slachtoffer probeerde te verscheuren. De jongeman overleed later in het ziekenhuis.

Het is niet de eerste keer dat er in een Chinese dierentuin een bezoeker om het leven komt door een aanval van een tijger. Eerder dit jaar verscheurde een tijger een 57-jarige vrouw die haar dochter probeerde te redden die in een safaripark was uitgestapt en door een tijger werd aangevallen.