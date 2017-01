Duitse minister Schäuble geeft 'fouten' in vluchtelingenbeleid toe

Schäuble zegt dat de Duitse regering daar lessen uit probeert te trekken. "We hebben geprobeerd te verbeteren wat in 2015 uit de hand liep. Wij politici zijn menselijk; wij maken ook fouten. Maar we kunnen daar ten minste van leren."

Schäuble is een lid van de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel. Die partij ligt onder vuur van de radicaal-rechtse anti-immigrantenpartij Alternatief voor Duitsland, die in de peilingen op koers ligt om in september de derde partij in het Duitse parlement te worden.

'Taboe'

Volgens Schäuble moeten de lidstaten van de Europese Unie overwegen hun sociale zekerheidsstelsels beter op elkaar af te stemmen, zodat er een meer gelijkwaardige verdeling van migranten kan worden bereikt.

Dat idee wordt in Duitsland beschouwd als een "taboe", aldus de minister. "Wij hebben een veel hogere standaard van sociale zekerheid dan de meeste andere Europese landen. Daarom willen zo veel mensen naar Duitsland."

Schäuble uitte ook zijn scepsis over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die onrust veroorzaakt onder Europese leiders met zijn immigratiebeleid en zijn besluit om handelsverdragen van tafel te vegen.

"In Amerika kunnen we nu zien dat iemand handelt alsof hij alles heel snel kan doen. Dat gaat niet alleen leiden tot goede resultaten", zei hij.

Vergissing

Bondskanselier Merkel, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor een vierde termijn, sprak zaterdag telefonisch met Trump. Die omschreef haar beslissing uit 2015 om de Duitse grenzen open te houden voor vluchtelingen tijdens zijn verkiezingscampagne als een "catastrofale vergissing".

In september vorig jaar leed de CDU een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen in Berlijn. Merkel zei toen dat ze wilde dat ze de klok kon terugdraaien in de migrantencrisis, maar ze ging niet zo ver haar beleid een vergissing te noemen.

Merkel wees een oproep van de Beierse zusterpartij van de CDU om een maximumlimiet in te stellen voor migratie van de hand. Wel stuurt de bondskanselier aan op strengere maatregelen om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen en om een nieuwe migratiegolf uit Afrika te voorkomen.