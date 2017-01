Tientallen gered na zinkende catamaran Maleisië

Zes personen worden nog vermist.

De catamaran vertrok zaterdag rond 9.00 uur (lokale tijd) vanuit Kota Kinabula, de hoofdstad van de oostelijke provincie Sabah, en was op weg naar het bij toeristen populaire eiland Pulau Mengalum, zo meldde de kustwacht van Sabah en het eiland Labuan. Rond 9.50 uur werd de boot als vermist opgegeven.

Slechte weersomstandigheden bemoeilijkten de zoektocht. "We zoeken bij een sterke wind en een onstuimige zee en hebben ondersteuning van de luchtmacht gevraagd", aldus de reddingsbrigade.

Volgens de kapitein is de catamaran als gevolg van die hoge golven gebroken. De Maleisische regering onderzoekt het ongeluk. De vraag is of de catamaran wel geschikt was om toeristen te vervoeren en of de kapitein wel had moeten uitvaren. Bij vertrek uit Kota Kinabalu was het ook al slecht weer.