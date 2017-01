'Migranten lopen groot gevaar in Libische kampen van smokkelaars'

In de kampen lopen mensen het gevaar vermoord of gemarteld te worden en zijn er systematische schendingen van de mensenrechten. Het onderzoek werd gedaan door de Duitse ambassade in Niger. Het rapport zou spreken van "concentratiekamp-achtige omstandigheden in private gevangenissen opgezet door mensensmokkelaars."

De onderzoekers trokken de conclusies onder andere op basis van video- en filmmateriaal dat in de kampen gemaakt werd met mobiele telefoons. Volgens het rapport zijn er veel executies, martelingen en verkrachtingen.

Een ooggetuige zou hebben gemeld dat in één van de kampen wekelijks op vrijdag vijf executies werden uitgevoerd. De executies zouden plaats hebben om ruimte te maken voor nieuwe migranten in het kamp.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelde zaterdag al dat ze zich zorgen maakte over de omstandigheden in Libië. Komende week is er in Malta een bespreking van Europese leiders over de situatie in Libië.

De situatie in Libië is zeer instabiel sinds in 2011 Muammar Gadaffi werd afgezet. De oversteek van Libië naar Italië is een zeer populaire route voor mensensmokkelaars.