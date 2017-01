Canadese president Trudeau verwelkomt vluchtelingen

Trudeau benadrukt in zijn tweet dat diversiteit de kracht is van Canada. Later tweette de Canadese president nog een oude foto van hem waarin hij in gesprek is met een jonge vluchtelinge.

Canada nam tussen november 2015 en januari van dit jaar volgens AFP 39,670 Syrische vluchtelingen op. Bij de laatste Canadese volkstelling in 2011 bleek dat één op de vijf inwoners van Canada geboren is in een ander land.