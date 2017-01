Protesten op op vliegvelden VS na inreisverbod vluchtelingen

Bij John F. Kennedy Airport in New York staat een grote groep mensen te protesteren. Ze eisen de vrijlating van elf vluchtelingen die zijn vastgezet op de luchthaven, schrijft The New York Times. Ook op andere vliegvelden, waaronder het vliegveld van Chicago, zijn ook protesten.

Vluchtelingenprogramma

Het gehele vluchtelingenprogramma is voor zeker 120 dagen stilgelegd. Syrische vluchtelingen kunnen gedurende die tijd niet terecht in de VS. De Amerikaanse president deed tegen mediavertegenwoordigers in het Witte Huis nogal laconiek over de consternatie die is uitgebroken. "Het loopt toch prima? Je ziet het op de vliegvelden, overal."

Duizenden vluchtelingen komen door de regeling in de problemen, aldus vluchtelingenorganisaties. Circa tweeduizend vluchtelingen zouden volgende week naar de VS komen.

Trump ontkende met nadruk dat het een maatregel gericht tegen moslims is. "Het beschermt de Amerikanen tegen terroristen." Trump wil een strikt toelatingsbeleid hanteren. Iets dat volgens hem al jaren geleden had moeten gebeuren.

Het reisverbod, dat door Trump voor negentig dagen is ingesteld, geldt voor mensen uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen. Over de hele wereld komen berichten naar buiten over gestrande reizigers en reizigers die in hun thuisland niet op vluchten mogen.

Theresa May

De premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, stelde zaterdag dat ze het niet eens was het beleid van Trump op dit punt. May had kritiek gekregen van haar eigen partijleden omdat ze de Amerikaanse ontwikkelingen niet had veroordeeld.

May zei later in een reactie dat, hoewel elk land zijn eigen immigratiebeleid mag voeren, ze het oneens is met de manier waarop Donald Trump zijn beleid nu uitrolt.

​Rechtszaak

Immigratieadvocaten kondigden zaterdag aan een rechtszaak te beginnen om het besluit van Trump terug te draaien. De advocaten worden gesteund door vele Amerikaanse organisaties die met migratie te maken hebben en de American Civil Liberties Union, een organisatie die opkomt voor rechten van Amerikanen.