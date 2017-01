Trump belt met wereldleiders Merkel, Poetin en Hollande

Merkel en Trump waren het met elkaar eens over een eerlijke verdeling van de kosten van de NAVO. Ook moet de samenwerking om terrorisme en extremisme te bestrijden worden geïntensiveerd. Merkel nodigde Trump uit voor de G20 komende juli in Hamburg, de Amerikaanse president liet weten te zullen komen.

Na het gesprek met Merkel heeft Trump ook Poetin gebeld. In totaal waren de twee wereldleiders zo'n vijftig minuten met elkaar in gesprek.

Volgens het Kremlin is de situatie in Oekraïne, Syrië en Noord-Korea besproken. Ook wordt gekeken of de twee leiders elkaar binnenkort in persoon kunnen ontmoeten voor een gesprek. Trump heeft in de verkiezingscampagne herhaaldelijk benadrukt de banden met Rusland aan te willen halen.

Later op de avond belde Trump met Hollande. De Franse president drong Trump erop aan om vluchtelingen te te blijven "accepteren". Hollande waarschuwde Trump ook voor het protectionisme, wat volgens hem verregaande economische en politieke gevolgen kan hebben.