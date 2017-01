Trump belt met Merkel en Poetin

Maar de woordvoerder van de president hield in het Witte Huis zijn kaken op elkaar over het gesprek.

"Hij belde vanachter zijn bureau", was het enige dat de woordvoerder kwijt wilde. Ook in Berlijn is zaterdagavond nog niets bekendgemaakt over het onderhoud.

Na het gesprek met Merkel heeft Trump ook de Russische president Vladimir Poetin gebeld. In totaal waren de twee wereldleiders zo'n vijftig minuten met elkaar in gesprek.

Volgens het Kremlin is de situatie in Oekraïne, Syrië en Noord-Korea besproken. Ook wordt gekeken over de twee leiders elkaar binnenkort in persoon kunnen ontmoeten voor een gesprek. Trump heeft in de verkiezingscampagne herhaaldelijk benadrukt de banden met Rusland aan te willen halen.