VS weigert ook mensen met verblijfsvergunning na besluit Trump

Dat meldt een woordvoerster van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst zaterdag.

Eerder bestond nog onduidelijkheid bij luchtvaartmaatschappijen toen leek dat houders van een verblijfsvergunning voor de VS uit de zeven landen nog wel naar de VS te mochten reizen.

Het reisverbod, dat door Trump voor negentig dagen is ingesteld, geldt voor mensen uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen.

Over de hele wereld komen berichten naar buiten over gestrande reizigers en reizigers die in hun thuisland niet op vluchten mogen.

De KLM weigerde zaterdag zeven passagiers op vluchten naar de Verenigde Staten vanwege het reisverbod van Trump. De luchtvaartmaatschappij benadrukt aan NU.nl geen andere keuze te hebben door het reisverbod.

Geweigerd

Van de zeven reizigers zouden er vijf Schiphol slechts als overstap gebruiken. Zij werden al voor hun vlucht naar Nederland geweigerd. De andere twee reizigers waren wel al op Schiphol en zijn vervolgens door KLM kostenloos teruggevlogen.

De KLM-woordvoerder zegt in de komende dagen meer duidelijkheid te krijgen van de VS over mogelijke uitzonderingen of verscherping van de regels zodat dat ook naar reizigers gecommuniceerd kan worden.

Gecompenseerd

Het is nog niet duidelijk of en hoe de passagiers worden gecompenseerd, zegt de KLM. "Daar moeten we allemaal nog naar kijken. We zijn hier pas net mee geconfronteerd".

De KLM heeft nog geen cijfers paraat van het aantal passagiers uit de zeven landen dat al vluchten geboekt heeft naar de VS. "Wij verwachten in ieder geval wel dat mensen uit de zeven landen zelf geen tickets meer zullen kopen."

Egyptair

Eerder op de dag liet EgyptAir ook al weten passagiers niet mee te nemen door het recent ingestelde reisverbod.

Vijf Irakezen en een man uit Jemen werden zaterdag door EgyptAir geweigerd voor een vlucht van Caïro naar New York.

De passagiers kwamen in Caïro aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.

Iran

De regering in Iran heeft al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen na het inreisverbod. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het besluit van Trump 'een aanval op de moslimwereld en de Iraanse natie'.

Door de maatregel van de VS is het ook mogelijk dat de voor een Oscar genomineerde Iraanse filmmaker Asghar Farhadi niet naar de uitreiking van de Oscars op 26 februari kan komen, meldt Trita Parsi, voorzitter van de National Iranian American Council.

Rechter

Immigratieadvocaten kondigden zaterdag aan een rechtszaak te beginnen om het besluit van Trump terug te draaien. Ze doen dat namens twee Irakezen die vrijdag het land niet inkwamen in New York na het besluit van de Amerikaanse president.

De advocaten worden gesteund door vele Amerikaanse organisaties die met migratie te maken hebben en de American Civil Liberties Union, een organisatie die opkomt voor rechten van Amerikanen.