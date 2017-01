KLM weigert passagiers om reisverbod VS

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM aan NU.nl.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt geen andere keuze te hebben door het reisverbod. Het is nog niet duidelijk of en hoe de passagiers worden gecompenseerd. "Daar moeten we allemaal nog naar kijken. We zijn hier pas net mee geconfronteerd".

De KLM heeft nog geen cijfers paraat van het aantal passagiers uit de zeven landen dat al vluchten geboekt heeft naar de VS. "Wij verwachten in ieder geval wel dat mensen uit de zeven landen zelf geen tickets meer zullen kopen."

Egyptair

Eerder op de dag liet EgyptAir ook al weten passagiers niet mee te nemen door het recent ingestelde reisverbod.

Vijf Irakezen en een man uit Jemen werden zaterdag door EgyptAir geweigerd voor een vlucht van Caïro naar New York. Daarmee gaf de vliegmaatschappij gehoor aan Trumps reisverbod naar de Verenigde Staten uit zeven islamitische landen.

De passagiers kwamen in Caïro aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.