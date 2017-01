Onrust door plannen Trump om Russische sancties te versoepelen

Trump liet vrijdagavond weten te overwegen een deel van de Amerikaanse sancties tegen Rusland op te heffen. Een deel van deze sancties is opgelegd vanwege de annexatie van de Krim en de steun aan rebellen in Oekraïne. Een ander deel werd opgelegd vanwege de bemoeienissen van Russische hackers met de Amerikaanse verkiezingen.

De nieuwe Amerikaanse president belt zaterdag met de Russische president Vladimir Poetin. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump meerdere malen gezegd de banden met Rusland aan te willen halen.

De aankondiging van Trump dat hij de sancties deels zal opheffen leidt tot onrust. Europese diplomaten belden de afgelopen dagen de National Security Council om duidelijkheid te krijgen. Die bleef vooralsnog uit. Ook de nieuwe Amerikaanse VN-ambassadeur, die van VN-leden vragen krijgt over de plannen, kon geen antwoorden geven.

Verouderd

Trump heeft zich de laatste maanden negatief uitgelaten over diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO en de Europese Unie. Zo noemde hij de NAVO "verouderd" en stelde hij dat het lot van de EU na de Brexit hem koud laat. De Britse premier Theresa May, die Trump vrijdag bezocht, beklemtoonde net als de Europese diplomaten dat de Russische sancties intact moeten blijven.

Niet alleen Europa, maar ook de Republikeinen van Trump zelf zijn tegen het opheffen van de sancties. Senaatleider Mitch McConnell en John Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, zeiden vrijdag nogmaals fel tegen het versoepelen van de sancties te zijn.

"Als er één land ter wereld is dat géén versoepeling verdient, dan is het Rusland", stelde McConnell met klem.

Onverantwoorde koers

Eerder waarschuwde de belangrijke Republikeinse senator John McCain Trump al om de sancties tegen Rusland niet op te heffen. McCain vindt dat de Amerikaanse regering ten opzichte van Rusland een onverantwoorde koers vaart. Hij dreigt via het parlement een wet te laten aannemen die de sancties wettelijk verankert.

McCain is een van de toonaangevende buitenlandsenatoren van de Republikeinse partij. De senator botste in de campagne al met Trump toen de miljardair stelde dat McCain geen oorlogsheld was, omdat hij door de Vietcong gevangen was genomen.

Nuttige partner

Een week voor zijn inauguratie als president stelde Trump nog de sancties “voorlopig” in stand te willen houden. Alleen als Moskou zich als een nuttige partner presenteert in de strijd tegen het terrorisme en andere voor de VS belangrijke doelen, zou er volgens Trump geen reden meer zijn voor de sancties.

President Barack Obama benadrukte tien dagen geleden tijdens zijn laatste gesprek met journalisten dat hij hoopte dat Trump de sancties niet op zou heffen, ook al gaf Trump aan toenadering te willen zoeken tot Rusland.

"De sancties zijn door de internationale gemeenschap opgelegd, omdat Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteerde. We kunnen het niet toestaan dat grote landen kleinere landen gaan pesten of binnenvallen", stelde Obama. In zijn laatste week legde de oud-president nog nieuwe sancties op aan Rusland.

Belastende informatie

Daarna zetten Obama in december 35 Russische topdiplomaten het land uit. Dit deed de VS als vergelding voor hacks die de presidentsverkiezingen hebben beïnvloed en vermoedelijk het werk van Moskou waren.

Trump heeft zich sinds zijn aanstelling als president niet uitgelaten over de hacks of de aantijgingen dat de Russen mogelijk belastende informatie Trump in handen zouden kunnen hebben. Wel verweet hij de CIA “nepnieuws” te verspreiden en stelde hij het gevoel te hebben dat hij in “nazi-Duitsland” woonde.

Deze woorden vielen heel slecht bij CIA-chef John Brennan. Trump prees tijdens een bezoek aan de dienst na zijn beëdiging de CIA de hemel in.