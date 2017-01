Trump schort programma toelating vluchtelingen tijdelijk op

Eerder op de dag maakte hij al bekend migranten uit zeven islamitische landen tijdelijk te gaan weren.

Uit het door Los Angeles Times gepubliceerde decreet blijkt dat het U.S Refugees Admissions Program (USRAP) tijdelijk wordt stopgezet. Trump wil het vluchtelingenprogramma grondig doorlichten.

Daarnaast staat in een aparte paragraaf dat het toelaten van Syrische vluchtelingen wordt gezien als schadelijk voor de VS en daarom tot nadere orde wordt opgeschort. Pas als Trump vindt dat de toelating van Syrische vluchtelingen in het belang van de VS is, na het USRAP eventueel te hebben aangepast, heroverweegt hij deze beslissing.

Het besluit bepaalt ook dat in 2017 de VS in totaal maximaal vijftigduizend vluchtelingen accepteren. Vorig jaar was het quotum gesteld op 110.000.

In het document is te lezen dat Trump visa-aanvragen blokkeert voor negentig dagen, het gaat dan specifiek om bezoekers uit Syrië, Irak, Iran, Soedan, Libië en Jemen.

Strijdkrachten

Trump zette ook zijn handtekening onder een besluit om de Amerikaanse strijdkrachten te moderniseren. Hij wil dat realiseren door voor nieuwe vliegtuigen, schepen en andere uitrusting te zorgen. James Mattis werd in het Pentagon beëdigd als minister van Defensie.

Het Witte Huis maakte vrijdag al bekend dat Trump een presidentieel decreet gaat ondertekenen waarmee tijdelijk een halt wordt toegeroepen aan de instroom van mensen uit een aantal islamitische landen. Het zou gaan om het stopzetten van de instroom van vluchtelingen en het opschorten van visa voor mensen uit Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen.

Het immigratieverbod is niet zo strikt als Trump aankondigde in zijn campagne. Daarin stelde hij dat hij migranten uit alle islamitische landen zou weren. Nu stelt Trump dat het verbod zich richt op landen waarvan de immigranten een bedreiging zouden kunnen vormen.

Grondwet

"De decreten liggen binnen zijn presidentiële macht, maar zijn vanuit een humanitair oogpunt een erg slecht idee", aldus Stephen Legomsky. Legomsky was onder de regering Obama onderdeel van de Amerikaanse immigratiedienst en is nu professor aan de Washington University School of Law.

Het is de verwachting dat mensenrechtengroeperingen en advocaten de besluiten gaan aanvechten. Het verbod wordt door hen gezien als gericht tegen moslims, en dat zou in strijd zijn met de grondwet van de Verenigde Staten.

Christenen

Trump liet in een interview met het Christian Broadcasting Network weten dat hij christenen uit Syrië wel wil toelaten. "Als moslim kon je binnenkomen, maar als christen was het vrijwel onmogelijk, dat was oneerlijk want ze hakten van iedereen de hoofden af maar des te meer van christenen", zei hij.

Volgens het onderzoekscentrum Pew kwamen vorig jaar 38.901 moslimvluchtelingen binnen in de VS. Het aantal christelijke vluchtelingen lag daar maar iets onder, namelijk 37.521.

Theresa May

Vrijdag ontving Trump ook de Britse premier Theresa May als eerste buitenlandse regeringsleider in het Witte Huis. Tijdens een persconferentie benadrukten beide leiders de goede band tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook zeiden Trump en May uit te kijken naar verdere samenwerking in de toekomst tussen de landen.

Zij spraken ook over de NAVO, het militaire bondgenootschap waarvan Trump eerder had gezegd dat het achterhaald was. Volgens May had Trump haar verzekerd voor "honderd procent" achter de organisatie te staan.

Ook gingen Trump en May tijdens de gezamenlijke persconferentie in op de banden met Rusland. Trump zei vooral een goede relatie te willen met het land en kon nog niet zeggen of hij de sancties tegen Rusland zal opheffen. May was hierover duidelijk: de sancties moeten blijven.

Voor zaterdag staat een telefonisch afspraak gepland tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin.

Waarschuwen

Mitch McConnell, voorzitter van de Republikeinse meerderheid in de Senaat en Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn fel tegen het versoepelen van de sancties tegen Rusland. Ze waarschuwen de president voorafgaand aan zijn gesprek met de Russische leider.

McConnell herhaalde zijn standpunt vrijdag in een interview met Politico. "Deze sancties zijn opgelegd omwille van het gedrag van de Russen in het oosten van Oekraïne. We weten nu ook dat ze hebben gerommeld met onze verkiezingen. Als er één land op de wereld geen verlichting van de sancties verdient, dan is het Rusland", zei hij.

Eerder waarschuwde de Republikeinse senator John McCain Trump al om de sancties tegen Rusland niet op te heffen. McCain vindt dat de Amerikaanse regering ten opzichte van Rusland een onverantwoorde koers vaart. Hij dreigt via het parlement een wet te laten aannemen die de sancties wettelijk verankert. McCain is een van de toonaangevende buitenlandsenatoren van de Republikeinse partij.

Brexit

Daarnaast maakte Trump opnieuw zijn steun kenbaar voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. "Ik denk dat de Brexit iets schitterends gaat worden", zei hij. Volgens Trump krijgen de Britten door de uittreding hun identiteit weer terug.

Beide leiders verklaarden zich te willen inzetten voor het versterken van de zakelijke banden tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderhandelingen over handelsakkoorden kunnen pas beginnen als de Britten de Europese Unie hebben verlaten, maar Trump zei "snel" tot een akkoord te willen komen als het zo ver is.

Mexico

Eerder op vrijdag had Trump een telefonisch onderhoud met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. Volgens Trump, die van plan is een muur te bouwen op de grens met Mexico, was het een "goed" en "erg vriendelijk" gesprek. Hij sprak het vertrouwen uit in een uitkomst die goed is voor beide landen.

Peña Nieto zegde donderdag een geplande afspraak met de Amerikaanse president in het Witte Huis af. Het besluit van Peña Nieto volgde op de discussie over de bouw van de muur. Trump had woensdag aangekondigd dat er "binnen enkele maanden" een begin wordt gemaakt met de bouw van de muur.

Mars tegen abortus

Tegelijk met May's bezoek protesteerden in Washington tienduizenden mensen tegen abortus. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence sprak de tienduizenden anti-abortusactivisten toe. Hij is de hoogste Amerikaanse gezagsdraaier tot nog toe die deelnemers aan de March for Life heeft toegesproken.

"Het leven wint weer in Amerika", zei Pence, al lang een held van de antiabortusbeweging in Amerika. Hij zei door Trump te zijn gestuurd om de mensen te bedanken voor hun stem.

In het Congres zijn tegenstanders van abortus nu in de meerderheid. Bovendien heeft Trump een besluit getekend om geen geld van de federale overheid meer beschikbaar te stellen aan organisaties die abortussen aanbieden in het buitenland. Ook wil Trump binnenkort een tegenstander van abortus benoemen in het hooggerechtshof.