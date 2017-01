Trump gaat migranten uit zeven islamitische landen tijdelijk weren

Het zou gaan om het stopzetten van de instroom van vluchtelingen en het opschorten van visa voor mensen uit Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen.

Het immigratieverbod is niet zo strikt als Trump aankondigde in zijn campagne. Daarin stelde hij dat hij migranten uit alle islamitische landen zou weren. Nu stelt Trump dat het verbod zich richt op landen waarvan de immigranten een bedreiging zouden kunnen vormen.

"De decreten liggen binnen zijn presidentiële macht, maar zijn vanuit een humanitair oogpunt een erg slecht idee", aldus Stephen Legomsky. Legomsky was onder de regering Obama onderdeel van de Amerikaanse immigratiedienst en is nu professor aan de Washington University School of Law.

Het is de verwachting dat mensenrechtengroeperingen en advocaten de besluiten gaan aanvechten. Het verbod wordt door hen gezien als gericht tegen moslims, en dat zou in strijd zijn met de grondwet van de Verenigde Staten.

Mexico

Het Witte Huis bevestigde ook dat Trump en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto vrijdag een uur lang telefonisch met elkaar gesproken hebben. De inhoud van het gesprek is niet bekendgemaakt.

Peña Nieto zegde donderdag een geplande afspraak met de Amerikaanse president in het Witte Huis af. Het besluit van Peña Nieto volgde op de discussie over de bouw van een muur op de grens van de VS en Mexico. Trump had woensdag aangekondigd dat er "binnen enkele maanden" een begin wordt gemaakt met de bouw van de muur.