Voortvluchtige Italiaan na twaalf jaar opgepakt in Duitsland

De Italiaan stond sinds 2004 op internationale opsporingslijst van Interpol. De gearresteerde, die ook de Braziliaanse nationaliteit bezit, wordt in het Zuid-Amerikaanse land gezocht voor belastingontduiking en het wegsluizen van 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) naar het buitenland.

De 60-jarige man werd door de Amerikaanse douane in Charlotte tegengehouden omdat zijn paspoort niet in orde was. Waar de man naar op weg was, is niet bekend. De douane zette de man weer op het vliegtuig terug naar Venetië. Bij de overstap in München arresteerde de luchthavenpolitie hem.

Duitsland wil de Italiaan uitleveren aan Brazilië. De man bevestigde dat hij in dat land tot tien jaar cel is veroordeeld, maar verklaarde dat hem amnestie was verleend. Die bewering kon de Duitse politie echter niet verifiëren.