VN vreest voor hongersnood in Jemen

VN-afgezant in Jemen heeft volgens AP tegen de Veiligheidsraad gezegd dat de "gevaarlijke toename in luchtaanvallen en gevechten tragische gevolgen hebben voor de bevolking van Jemen". Volgens de afgezant zouden 18,2 miljoen mensen voedsel nodig hebben,

Ook wordt gewaarschuwd dat 10,3 miljoen Jemenieten snel hulp nodig hebben om hun levens te redden of te ondersteunen. En zeker twee miljoen mensen hebben direct noodzakelijke voedsel nodig om te overleven.

"Het conflict in Jemen is de belangrijkste oorzaak van het grootste voedselprobleem in de wereld", zei een VN-functionaris. "Als er niet snel iets wordt ondernomen dan is hongersnood een waarschijnlijk scenario voor 2017."

Burgeroorlog

In Jemen woedt een burgeroorlog. Er wordt al twee jaar gevochten tussen regeringstroepen en rebellen uit het noorden van het land die naar de stam van de Houthi's worden genoemd. De Houthi's hebben veel terreinwinst geboekt en beheersen onder meer de hoofdstad Sanaa. Aden ligt 300 kilometer ten zuiden van Sanaa en is in handen van regeringsgetrouwe troepen.